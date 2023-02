Luty 2023 w Parczewie: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2023

Przegląd stycznia 2023 w Parczewie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Piotr Żyła to popularny sportowiec, który ma rzeszę fanów i lubi brylować w mediach społecznościowych. Kibice na bieżąco śledzą jego sukcesy w Pucharze Świata 2022/2023 w skokach narciarskich. Na co dzień Piotr Żyła mieszka w Ustroniu, gdzie niedawno wybudował piękny dom z basenem. Zobacz, jak się urządził wraz z partnerką, Marceliną Ziętek. Koniecznie zajrzyj do domu Piotra Żyły.

Kierowcy codziennie mijają je na trasach naszego regionu. Dla piratów drogowych są one prawdziwą zmorą. Mowa o nieoznakowanych radiowozach. Zobacz, jakimi samochodami poruszają się funkcjonariusze lubelskiej drogówki. Oto niektóre z nich. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.